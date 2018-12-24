Владимир Быстров: «Ничего хорошего «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров высказал мнение о чемпионской гонке в чемпионате России. Также экс-хавбек сборной России поделился мнением о скандалах Дениса Глушакова, Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Что произошло с «Зенитом» в декабре? Ничего, элементарная усталость. Считаю, что при данных обстоятельствах «Зенит» хорошо провел этот период. Одинаково удачно играть невозможно, любой клуб рано или поздно переживает спад. Важно, что команда осталась на первом месте.

Какой вам видится весенняя стадия чемпионата России? Я думаю, она будет очень интересной. Многие команды на ходу, большинство подтянуло в состав голодную до побед молодежь. Видно, что у ребят горят глаза. Да, пока не все получается, но пример ЦСКА показателен. Победа в Мадриде о многом говорит. Второй, третий, десятый состав? Ерунда! «Реал» есть «Реал», тем более что у них тоже играли молодые одаренные воспитанники, которые в скором времени встанут вровень со звездами.

«Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив»… Любая команда из первой пятерки может рассчитывать на золото, если пройдет вторую часть дистанции без потерь. «Спартак»? С одной стороны, почему нет? С другой — «Спартаку» придется тяжелее остальных, поскольку все эти скандалы, интриги, расследования не идут на пользу, мешают работе нового главного тренера. Видно, что он в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков. Считаю, ничего хорошего от этого «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки.

Я был в роли Глушакова и на себе чувствовал, что такое давление болельщиков. Все идет от СМИ: кто-то что-то написал, кто-то кому-то дал послушать. Такой бред! Болельщики «Спартака» говорят, что якобы Глушаков настраивал команду против Карреры, хотел, чтобы «Спартак» проигрывал. Полная ерунда! Давайте предположим, что кто-то услышал, что Глушаков послал Карреру. И пусть — это его право! Глушаков бился за «Спартак», доказывал своей игрой, какие к нему могут быть вопросы? Я тоже мог, условно говоря, послать Спаллетти, но отдавал на поле все, что у меня есть. Не за тренера, а за «Зенит», хотя с тем же Спаллетти в какой-то момент у меня были разногласия.

Ситуация Мамаева и Кокорина? Я знаю Пашку, знаю Кокору — это адекватные футболисты и хорошие люди. Да, выпили, да повели себя неправильно, но понесли наказание. Говорить, что они опасны для общества — полный бред! Подобных ситуаций миллион, но нам на их примере показывают, какие есть жесткие рамки. На мой взгляд, домашнего ареста до суда было бы достаточно, продлевать срок заключения не было никакой необходимости, люди должны были встретить Новый год с детьми, с семьями. Все, что происходит, просто посмешище, которое не красит ни органы, ни правосудие», — рассказал Владимир Быстров.

Напомним, Владимир Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005, а также с 2009 по 2014 годы. За это время вингер провел за сине-бело-голубых 197 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами. В составе петербуржского клуба Быстров стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка России, а также выиграл Кубок Премьер-лиги.

После 17 сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 34 очка. Следом идут «Краснодар» с 33 очками, ЦСКА, набравший 30 баллов, и «Спартак» и «Локомотив», имеющие по 28 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: sportsdaily.ru