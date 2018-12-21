Квинси Промес предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник «Севильи» Куинси Промес в понедельник предстанет перед судом в Марбелье за вождение в нетрезвом виде. Предыдущим клубом 26-летнего голландца был московский «Спартак».

Во вторник поздно вечером в одном из районов испанского курорта полицейский патруль остановил автомобиль голландца, обязав его пройти медосвидетельствование.

Содержание алкоголя в крови бывшего игрока «Спартака» превысило 0,6 промилле – это более чем в два раза превышает максимально допустимый уровень, составляющий 0,25 промилле.

Полиция изъяла автомобиль, на котором передвигался Промес. Его обвиняют в том, что он поставил под угрозу безопасность дорожного движения.

У Промеса было два выходных, а в среду утром ему нужно было явиться на тренировку.

Фото: Global Look Press

Источник: El Diario de Sevilla