Олег Кононов: «Хочу показать, что в футболе результат достигается с помощью красивой атакующей игры»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о том футболе, который намерен поставить красно-белым. 52-летний специалист заявил, что намерен достигать результата с помощью атакующего футбола.

«Я играл на позиции под нападающим, где футболисты любят комбинировать, отдавать красивые передачи, забивать. В детстве всегда хотел стать тренером и уже поставил цель – тот футбол, который я буду давать своим игрокам, командам, будет интересным, красивым и запоминающимся.

Многие тренеры верят в другой футбол, в котором команда играет чисто на результат, разрушая игру. И вот этот вызов я принял, и для меня это уже больше как интерес – как сделать так, чтобы победить скептиков и показать, что в футболе результат достигается с помощью красивой атакующей игры.

Короткий пас, много технико-тактических действий — это то, что близко «Спартаку». Хотелось бы еще увеличить все это», — рассказал Олег Кононов.

Напомним, Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября текущего года. После 17 туров красно-белые занимают 4-ю строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»