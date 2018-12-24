Дмитрий Назаров: «Мне говорят, что я виноват в увольнении Карреры. Но я не могу снять главного тренера. И Глушаков не может»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров поделился мнением о заговоре в «Спартаке» против экс-главного тренера Массимо Карреры. Известный актер уверен, что Денис Глушаков не мог руководить заговором.

«Карреру проводила в аэропорту та часть болельщиков, которая считает его жертвой заговора во главе с Глушаковым? Еще пишут – Назаров. Всех врагов они перечислили – Глушаков, Назаров, Измайлов, Родионов, Федун… ОПГ «Ромашка»? 99 процентов из пишущих не знают, что такое ОПГ «Ромашка». Они не представляют, откуда это взялось.

Почему я встал на сторону Глушакова, выступил против его травли? Надо сразу понимать, что болельщик я эмоциональный. Не профессионал, совершенно не имею отношения к футболу. Ничего профессионального на этом поле не достигал, никогда этим не занимался. Но я актер уже больше 40 лет. И умею читать «второй план» – когда человек говорит одно, думает другое, а делает третье.

Я просто обязан это в человеке «вскрыть». Более того, я должен этим пользоваться на сцене. Это элемент профессии. Поэтому, как мне кажется, я вижу человека – одного, второго третьего… Я примерно понимаю, на что он способен.

И Глушаков в том числе. Я понимаю, что этот человек не может руководить заговором. И потом, один человек не может снять такую глыбу, как главный тренер. Этого просто не может быть. Мне говорят, что я виноват. Но и этого быть не может. Я не могу снять главного тренера. И Денис не может, – рассказал Назаров.

Напомним, 22 октября пресс-служба «Спартака» объявила об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера. Под руководством итальянского специалиста красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России, а также впервые в своей истории стали обладателями Суперкубка России.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс