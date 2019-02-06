Шкодран Мустафи может покинуть «Арсенал» летом

Автор: Роман Шлуинский 0

Лондонский «Арсенал» намерен продать Шкодрана Мустафи по окончании нынешнего сезона. Игрой футболиста недоволен главный тренер команды — Унаи Эмери.

По информации источника, наставник «канониров» хочет, чтобы клуб выставил 26-летнего немецкого защитника на трансфер летом.

Ранее стало известно, что руководство «Арсенала» сможет выделить не более 51 млн евро на усиление в летнее трансферное окно.

Напомним, Шкодран Мустафи перешел в лондонский клуб летом 2016 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила около 40 млн евро. В нынешнем сезоне немецкий защитник албанского происхождения принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги. Он забил 2 гола и получил 6 желтых карточек.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com (EN)

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