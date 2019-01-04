Защитник «Тулузы» летом перейдет в «Барселону»

Защитник французской «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в Испании. 19-летний футболист согласовал с «Барселоной» контракт, который будет рассчитан на четыре года.

Стоит отметить, что Тодибо перейдет в каталонский клуб в июне на правах свободного агента. Он сделает это после того, как у него истечет срок действия соглашения с нынешним клубом. Отмечается, что летом игрок проведет предсезонную подготовку с основным составом «Барселоны».

Жан-Клер Тодибо является воспитанником «Тулузы», в основном составе которой он дебютировал в 2018 году. В этом сезоне чемпионата Франции центральный защитник принял участие в десяти матчах (все – в основном составе) и отметился забитым голом.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es