Евгений Селезнев перешел в «Малагу»

Украинский нападающий «Акхисар Беледие» Евгений Селезнев перешел в испанский клуб. Он стал игроком «Малаги».
Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона-2018/19. В нем, вероятно, прописана возможность продления соглашения на 2 года.
MCFNews| 📣 OFICIAL📣 ¡Seleznov llega para reforzar nuestra delantera! 💥⚽️ ¡Bienvenido, Killer! 😍#LaLigaTransfer ➡️ https://t.co/Odb4uzCmYu pic.twitter.com/BOryj4RiZW
— Málaga CF (@MalagaCF) January 10, 2019
«Малага» находится на четвертом месте в турнирной таблице сегунды.
В текущем сезоне 33-летний украинец, известный по выступлениям за «Кубань», «Шахтер» и «Днепр», провел 11 матчей и забил 4 гола за «Акхисар».
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Малаги»