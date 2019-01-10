Евгений Селезнев перешел в «Малагу»

Украинский нападающий «Акхисар Беледие» Евгений Селезнев перешел в испанский клуб. Он стал игроком «Малаги».

Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона-2018/19. В нем, вероятно, прописана возможность продления соглашения на 2 года.

«Малага» находится на четвертом месте в турнирной таблице сегунды.

В текущем сезоне 33-летний украинец, известный по выступлениям за «Кубань», «Шахтер» и «Днепр», провел 11 матчей и забил 4 гола за «Акхисар».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Малаги»