Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли

Автор: Владимир Шевелев 0

Матчи чемпионата мира в России посмотрело более половины населения Земли. 3,572 миллиарда человек во всех странах мира в возрасте от четырех лет смотрели трансляции матчей ЧМ-2018 по телевизору и на цифровых платформах.

Прямую трансляцию финала между Францией и Хорватией посмотрели 1,12 миллиарда человек. Средняя аудитория прямых трансляций матчей ЧМ-2018 составила 191 миллион человек.

Количество зрителей, посмотревших трансляции игр ЧМ-2018 в течение хотя бы трех минут, составило 3,04 миллиарда человек. Это на 10,9% превышает показатель предыдущего чемпионата мира в Бразилии.

«Эти цифры подтверждают, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории», – заявил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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