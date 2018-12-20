«Зенит» намерен приобрести зимой как минимум 3-х игроков

«Зенит» определился с планами на зимнее трансферное окно. Руководство петербуржского клуба намерено приобрести как минимум 3-х футболистов.

Руководство и тренерский штаб «Зенита» определились с планами на зимнее трансферное окно. Согласно имеющейся информации, клуб намерен укрепить состав как минимум тремя футболистами. Сообщается, что два игрока будут приобретены на оба фланга обороны, а еще один будет куплен для усиления атакующей линии.

Сообщается, что покупка центрального защитника будет зависеть от возможного ухода кого-то из уже имеющихся игроков обороны сине-бело-голубых.

Напомним, что у Бранислава Ивановича и Луиша Нету по окончании сезона заканчиваются контракты, в связи с чем руководство «Зенита» может продать их уже этой зимой, если по ним поступит приемлемое предложение. Также сообщается, что в случае ухода полузащитника Леандро Паредеса, клуб будет занят поиском замены аргентинцу.

После 17 сыгранных туров «Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 34 очка. Также сине-бело-голубые вышли с первого места из группы в Лиге Европы и в феврале сыграют с турецким «Фенербахче» в рамках 1/16 финала турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное Агентство Новостей