Капитан «Оренбурга» Андрей Малых: «Лимит можно ужесточить, чтобы на поле было меньше иностранцев»

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых высказался за ужесточение лимита в РПЛ. 30-летний защитник считает, что на поле должно быть больше россиян, как в ЦСКА.

«Отменять лимит на легионеров, наверное, не стоит. Его можно ужесточить, чтобы на поле было меньше иностранцев, а больше наших, как в ЦСКА. Именно наших, российских игроков, которые родились здесь.

Против ли я натурализации? Я не против таких, как Фернандес. И речь идёт не о языке. Но если футболист такой же, как и все, или даже хуже.

Щенников ничем не хуже, чем тот же Рауш. Но Рауша натурализовали и он в сборной играет. Чем Лунёв хуже Гилерме?» — сказал Малых.

В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме «6+5», который предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что с сезона-2020/2021 РПЛ может на лимит по схеме «10+15» в заявке.

30-летний Андрей Малых принял участие в 10 матчах в текущем сезоне за «Оренбург», в которых отметился 1 голевой передачей и 1 предупреждением.

Напомним, после 16 сыгранных матчей «Оренбург» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: kirov-portal.ru