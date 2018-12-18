Экс-капитан «Алании» Инал Джиоев: «Ты не можешь дать денег, чтобы команда слила. А «Спартак» это сделал»

Экс-капитан «Алании» Инал Джиоев поделился мнением чемпионстве «Спартака» в 1996-м году. 49-летний директор школы «Спартак-Алания» считает, что красно-белые «выиграли чемпионство в кабинете».

«Мое видение событий 1996-го года? Тогда в итальянском и немецком чемпионате команды набрали одинаковое количество очков, чемпионство взяла команда с наибольшим числом побед. Почему у нас этого не сделали — непонятно. «Золотой матч» придумали и ввели по ходу сезона. Но это не самое обидное.

Москва и Владикавказ. Значит, матч должен был пройти где-то между этими городами, правильно? Чтобы болельщики были в одинаковых условиях. Сочи, Ростов — пожалуйста, но нет. Нас загнали за Москву — в Питер. Это было нечестно. Если бы там не было стадиона у «Зенита», то нас бы загнали в Северный Ледовитый океан. Зимой они решили играть в футбол в Санкт-Петербурге. Хотя там дело не в футболе было вообще, им там даже не пахло. Полный стадион их болельщиков, за нас болело 10 человек. Это что такое?

Матч «Зенит» — «Спартак» в последнем туре того сезона? Если помните, в последних турах «Спартак» играл с московскими клубами. Они уступали с разницей в два мяча, но в конце сравнивали и даже побеждали. Просто посмотрите, какие голы забили «Зениту» в последнем туре. Там же даже на КДК вынесли, что некоторые футболисты «Зенита» сливали, но все замяли. Кому «Алания» нужна? Я считаю, что мы стали чемпионами в 1996 году. Тогда мы заслуживали этого даже больше, чем в 1995-м.

Пыталась ли «Алания» финансово стимулировать «Зенит»? Да, это нормальная практика. Ты можешь пообещать команде премию, чтобы она победила, но не можешь дать денег, чтобы она слила. А «Спартак» это сделал. Это не по-мужски. За такие вещи надо судить. Можно сказать, что выиграли чемпионство в кабинете», — рассказал Джиоев.

Напомним, по окончании сезона-1996 «Спартак» и «Алания» набрали одинаковое количество очков. Было принято решение, что судьбу чемпионского титула решит золотой матч, в котором москвичи одержали победу со счетом 2:1.

Фото: официальный сайт школы «Спартак-Алания»

Источник: Матч ТВ