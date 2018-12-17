Капитан «Спартака» Денис Глушаков вызван в полицию по делу об угрозах в адрес жены

Капитан «Спартака» Денис Глушаков вызван на допрос в полицию. 31-летний полузащитник дает показания по делу об угрозах в адрес жены Дарьи.

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков вызван в полицию на допрос для дачи показаний по делу об угрозах жене. Согласно имеющейся информации, в данный момент футболист беседует со следователем. Сообщается, что по итогам беседы в полиции будут решать, заводить ли уголовное дело на 31-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что супруга футболиста, Дарья, которая уже длительное время находится в конфликте с Денисом Глушаковым, написала на него заявление в полицию в связи с угрозами.

Глушаков приехал в суд pic.twitter.com/78ot5KBXRv — Никита Камышев (@SkifFc) 17 декабря 2018 г.

Напомним, ранее стало известно, что капитан красно-белых также написал на жену заявление и обвинил ее в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса и судится по поводу алиментов.

Фото: Global Look Press

Видео: твиттер-аккаунт Никиты Камышева

Источник: Mash