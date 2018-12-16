Станислав Черчесов — о ситуации в «Спартаке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации в «Спартаке». Специалист руководил красно-белыми в сезонах 2007-2008.

«Болельщики живут своими эмоциями. И, наверное, в свое время я такое отношение заслужил. Глупо спорить – надо просто воспринять и подумать, что я тогда неправильно сделал, чтобы не повторить ошибок.

Так и получилось: в «Спартаке» не довел команду до титула, а в «Легии» довел, хотя ситуация была очень похожая. Поэтому я не обижаюсь на фанатов – ни тогда, ни тем более сейчас.

Что касается сегодняшнего «Спартака», мнение у меня одно. Всем надо пар выпустить – и заняться футболом. Тем более что «Спартак» дает кандидатов в сборную, и мы на себе испытали, что бывает, когда в команде непорядок.

В каком состоянии, прежде всего эмоциональном, приезжают в сборную игроки. В остальном моя задача – спокойно наблюдать со стороны, не давать оценок и не вмешиваться.

Есть ли ощущение, что фанаты «Спартака» сейчас откровенно пытаются дирижировать клубом? Раз они так себя ведут, значит, видят ситуацию вот так. Болельщик разный – кто-то вдумчивый, а кто-то чрезмерно эмоционально. Может, до них доносят что-то неправильно, не знаю.

Хочется убрать лишний негатив. И перетянуть на свою сторону критиков можно только одним способом – игрой, результатами, победами», – сказал Черчесов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»