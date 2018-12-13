В Госдуме поддержали проект о рекламе пива во время спортивных трансляций

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

Проект о размещении рекламы пива во время трансляций спортивных мероприятий имел успех во время ЧМ-2018. Программа может быть продлена и после 1 января 2019 года.

Сегодня Комитет Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять подобный проект в первом чтении.

Автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин пояснил, что в настоящее время законодательством допускается реклама пива и напитков на основе пива при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, за исключением детско-юношеских, а также в печатных изданиях и на теле- и радиоканалах, специализирующихся на сообщениях и материалах спортивного характера.

Проект также предусматривает распространение рекламы пива и напитков на его основе на телевидении и радио в ночное время с 23:00 до 07:00 часов по местному времени.

Законопроект отменяет запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, за исключением случаев использования образов несовершеннолетних. При этом использование образов людей и животных в качестве обозначений, служащих для индивидуализации товаров, не запрещено.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  «Р-Спорт»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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