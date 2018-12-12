В «Спартаке» опровергли информацию о задержании Жиго

«Спартак» опроверг информацию о задержании защитника Самюэля Жиго. Шереметьевская таможня сегодня сообщила о задержании незадекларированных часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба.

По информации «РЕН ТВ», речь шла о защитнике московского «Спартака» Самюэле Жиго.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго был задержан за нарушение таможенных правил. «Спартак» сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

В настоящее время Жиго, перенесший операцию крестообразных связок, находится в Москве и уже в течение нескольких дней продолжает курс реабилитации на нашей подмосковной базе в Тарасовке», – говорится в заявлении «Спартака».

⚠️ Сегодня в СМИ появилась информация о том, что защитник #Спартак ’а Самуэль Жиго был задержан за нарушение таможенных правил.@fcsm_official сообщает, что эта информация не соответствует действительности. pic.twitter.com/tjRBaOrMKU — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 12, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»