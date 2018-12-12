Стадион «Лужники» стал лучшим в мире по версии ФИФА

Автор: Владимир Шевелев 0

Андрей Бочкарев — глава московского департамента строительства. Функционер рассказал об оценке специалистами ФИФА стадиона «Лужники».

«Специалисты Международной федерации футбола заявили, что стадион «Лужники» стал лучшим в мире, в частности, по видимости поля с трибун. Во время реконструкции проводили проверки 50 делегаций подразделений ФИФА. Каждая из них отвечала за свою часть — кто за места на трибуне, кто за освещение.

Замечания экспертов мы устраняли в кратчайшие сроки. Например, за две ночи установили 300 дополнительных розеток. Регулярно на стройплощадку приезжал мэр Москвы Сергей Собянин. Кстати, именно по его решению был сохранен исторический фасад арены», — сообщил Бочкарев.

По словам Бочкарева, реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей. «Реконструкция стадиона вошла в 10% масштабных мировых проектов, где уложились в бюджет и в срок», — сказал чиновник.

Напомним, «Лужники» приняли семь игр ЧМ-2018, включая матчи открытия и финал турнира.

Фото: Global Look Press

Источник:  агентство городских новостей «Москва»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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