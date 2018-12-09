Курбан Бердыев: «Зенит» будет чемпионом с отрывом»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы в гостевом матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1) высказал свою точку зрения по поводу того, кто станет чемпионом РПЛ в этом сезоне. По его мнению, первое место в чемпионате России займет «Зенит».

«Сергей Семак является достаточно сильным тренером. Лучший из молодых, которые есть в России. Как я и говорил перед началом сезоном, «Зенит» будет чемпионом с отрывом», – сказал Курбан Бердыев.

После сегодняшнего матча «Зенит», набрав 34 очка, сохранил за собой первое место в турнирной таблице РПЛ, но его отрыв от «Краснодара» теперь составляет всего одно очко. «Рубин» поднялся на шестое место, набрав 25 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»