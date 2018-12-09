«МЮ» готов заплатить за футболиста «Наполи» 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение «Наполи» относительно защитника Калиду Кулибали. «Красные дьяволы» хотят заплатить за него 100 миллионов евро.

Но «Наполи» желает получить за игрока 120 миллионов. Отмечается, что переговоры по трансферу пройдут летом, так как в зимнее трансферное окно руководство неаполитанцев не собирается продавать Кулибали.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, в которых отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times