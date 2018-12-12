ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги Европы

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В матчах 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов чешская «Виктория Пльзень» на своем на своем поле обыграла итальянскую «Рому» (2:1), а ЦСКА в гостях разгромил мадридский «Реал» (3:0). Но по показателю личных встреч «Виктория» опередила московский клуб и вышла в плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА не смог подняться на третье место в турнирной таблице группы G, несмотря на уверенную победу в матче с «Реалом». «Виктория» благодаря победе во встрече с «Ромой» набрала 7 очков и опередила «армейцев» в таблице квартета по показателю личных встреч (2:2, 2:1).

Чешская команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы, а ЦСКА завершил участие в еврокубках в этом сезоне.

«Реал» и «Рома» заняли первое и второе места в таблице группы G и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ЦСКА

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