Защитник «Уфы» зимой перейдет в «Локомотив»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Москва. «РЖД Арена». 3 октября 2018 г.

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов может перейти в «Локомотив». По информации источника, трансфер 24-летнего россиянина должен состояться уже этой зимой.

Накануне генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что кто-то из футболистов покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В мае сообщалось об интересе к Живоглядову со стороны «Локомотива» и других российских топ-клубов, а «Уфа» якобы просила за защитника 2,5 миллиона евро. В середине ноября игрок подписал с «Уфой» новый двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне Живоглядов провел 9 матчей в РПЛ и результативными действиями не отметился.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник:  «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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