Защитник «Уфы» зимой перейдет в «Локомотив»

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов может перейти в «Локомотив». По информации источника, трансфер 24-летнего россиянина должен состояться уже этой зимой.

Накануне генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что кто-то из футболистов покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В мае сообщалось об интересе к Живоглядову со стороны «Локомотива» и других российских топ-клубов, а «Уфа» якобы просила за защитника 2,5 миллиона евро. В середине ноября игрок подписал с «Уфой» новый двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне Живоглядов провел 9 матчей в РПЛ и результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»