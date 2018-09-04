Футболисты отказываются ехать в сборную Дании

В Дании возник конфликт между игроками и национальной федерацией футбола. Часть футболистов отказываются ехать в расположение сборной.

Они недовольны контрактами, заключенными федерацией с партнерами, в части, касающейся использования имиджевых прав на игроков.

У футболистов есть личные контракты, заключенные персонально и через клубы, из-за чего возник конфликт.

В связи со сложившейся ситуацией Федерация футбола Дании планирует привлечь к играм за сборную страны игроков в мини-футбол, а также спортсменов из низших лиг, которые не поддерживают бойкот и не имеют маркетинговых обязательств.

Капитан сборной Дании Кристиан Эриксен призвал стороны в ближайшее время найти способы решения проблемы.

Сборная Дании завтра проведет товарищеский матч против Словакии, а 9 сентября – матч Лиги наций против Уэльса.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph