«Барселона» пропустила 18 голов в 12 матчах Ла Лиги, это худший показатель за 44 года

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

С начала сезона каталонцы пропустили 18 мячей в 12 матчах Ла Лиги. Это худший результат, начиная с сезона-1974/75, когда «Барса» так же пропустила 18 голов в 12 матчах.

При этом, каталонцы пропустили четыре гола на «Камп Ноу» впервые за 15 лет — в последний раз такое случалось в апреле 2003 года. Тогда «Депортиво» обыграл «Барселону» со счетом 4:2. Сейчас в матче 12-го тура испанской примеры «Барсу» обыграл «Бетис» (3:4) .

Ранее сообщалось, что «Бетис» выиграл первый матч на «Камп Ноу» с 1998 года.

На данный момент «Барселона» с 24 очками лидирует в чемпионате Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Opta Sports

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