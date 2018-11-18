Дани Алвес рассказал, каким должен быть идеальный игрок «Барселоны»

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился мыслями о том, каким должен быть идеальный футболист каталонской команды. Получился какой-то инопланетянин.

«Мозг Хави, правая нога Дани, левая нога и способности Месси, игра головой и оборонительные навыки Пуйоля», – сказал Дани Алвес.

Напомним, 35-летний бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год.

На данный момент Дани Алвес выступает за «ПСЖ». Но в этом году он в последний раз выходил на поле в финале Кубка Франции, который состоялся 8 мая. Тогда защитник получил травму передней крестообразной связки колена. На восстановление у него ушло чуть меньше шести месяцев, в скором времени бразилец должен вернуться на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com