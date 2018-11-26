Детская футбольная лига определилась с номинантами на «Первую пятерку»-2018

Автор: Дмитрий Темников 0

Стали известны имена претендентов на приз лучшему молодому игроку года – «Первая пятерка». Четверку номинантов назвала Детская футбольная лига. 

За победу поборются вратарь «Спартака» Александр Максименко (20 лет), защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (21) и два полузащитника ЦСКА — Ильзат Ахметов (20) и Иван Обляков (20).

Напомним, претендовать на выигрыш приза могут футболисты из РПЛ не старше 21 года. Прошлогодним победителем «Первой пятерки» был нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Детская футбольная лига 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 1:3. Москва. «Арена ЦСКА». 21 июля 2017 г.

Футболисты РПЛ должны государству четверть миллиона рублей

Матч «Динамо» – ЦСКА обслужит Алексей Еськов и другие назначения 13-го тура чемпионата России

Дидье Дрогба

Тульский «Арсенал» победил «Анжи» и попрощался с Олегом Кононовым, Дидье Дрогба объявил о завершении карьеры. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 