Детская футбольная лига определилась с номинантами на «Первую пятерку»-2018

Стали известны имена претендентов на приз лучшему молодому игроку года – «Первая пятерка». Четверку номинантов назвала Детская футбольная лига.

За победу поборются вратарь «Спартака» Александр Максименко (20 лет), защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (21) и два полузащитника ЦСКА — Ильзат Ахметов (20) и Иван Обляков (20).

Напомним, претендовать на выигрыш приза могут футболисты из РПЛ не старше 21 года. Прошлогодним победителем «Первой пятерки» был нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Детская футбольная лига