Геннадий Орлов: «Зенит» принял решение по Маркизио во время матча со «Спартаком»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит». Решение было принято во время матча со «Спартаком».

«Именно во время матча со «Спартаком» решилась судьба приглашения Маркизио в «Зенит». Большое руководство клуба определилось: да, надо брать, потому что не хватает связующего игрока в центре поля. К сожалению, Нобоа надолго выбыл, и Семак сказал руководству, что хорошо бы получить Маркизио. С Клаудио давно велись переговоры, он был на связи, хотел перейти в «Зенит», но все думали, есть ли смысл приглашать за немалые деньги футболиста, которому 32 года.

Сразу хочу отметить важный момент: Семак как футболист пришел в «Зенит», когда ему было 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет играть Маркизио. Конечно, мы общаемся с Сергеем Богдановичем. Я начал говорить с ним о форме Маркизио, о его серьезной травме, из-за которой он долго не играл в «Ювентусе». Но Семак мне сказал: «Это же профессионал на сто процентов, и он себя обязательно подготовит». Он играет в умный футбол, а «Зениту» этого как раз не хватает», — сказал Орлов.

Напомним, в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Эта игра стала первой для клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне российского первенства, в которой он потерял очки.

Фото: Global Look Press

Источник: «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге»