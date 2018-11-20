Хавбек сборной России зимой покинет «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает источник со ссылкой на инсайд в клубе.

Вероятность ухода хавбека оценивается как высокая, так как главный тренер Сергей Семак не видит Оздоева в составе своей команды.

«Зенит» в январе планирует отдать 26-летнего игрока в аренду или продать. Интерес к нему проявляют команды из Турции, Бельгии и Голландии.

В нынешнем сезоне Оздоев всего два раза сыграл в чемпионате России и в общей сложности провел на поле 20 минут. Трижды он выходил на замену в Лиге Европы и еще два раза появлялся в стартовом составе в Кубке России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Газета.Ru»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»