Хавбек сборной России зимой покинет «Зенит»

Автор: Владимир Шевелев 0

Контрольный матч. Россия — Республика Корея — 4:2. Москва. «ВЭБ Арена». 07 октября 2017 г.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает источник со ссылкой на инсайд в клубе.

Вероятность ухода хавбека оценивается как высокая, так как главный тренер Сергей Семак не видит Оздоева в составе своей команды.

«Зенит» в январе планирует отдать 26-летнего игрока в аренду или продать. Интерес к нему проявляют команды из Турции, Бельгии и Голландии.

В нынешнем сезоне Оздоев всего два раза сыграл в чемпионате России и в общей сложности провел на поле 20 минут. Трижды он выходил на замену в Лиге Европы и еще два раза появлялся в стартовом составе в Кубке России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  «Газета.Ru»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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