Артем Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках

Оформив хет-трик в ворота минское «Динамо» в Лиге Европы, нападающий «Зенита» Артем Дзюба довел количество голов в еврокубках до 18. Таким образом, форвард сравнялся по этому показателю с Халком, Саломоном Рондоном и Андреем Тихоновым.

Рекорд результативности принадлежит Вагнеру Лаву (30 мячей), на втором месте — Александр Кержаков (28), на третьем — Сейду Думбия (23), на четвертом — Александр Кокорин (19).

Хет-трик Дзюбы стал 18-м для российских клубов в еврокубках. Среди игроков «Зенита» по три мяча в одном еврокубковом матче забивали Александр Кержаков (дважды), Предраг Ранджелович, Роман Широков и Эмилиано Ригони.

По числу забитых мячей в профессиональной карьере Дзюба обогнал Сергея Семака — теперь на счету нападающего 136 голов, у главного тренера «Зенита» — 134.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»