В перерыве матча Турция-Швеция арбитр пообещал гостям поставить пенальти

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг рассказал о судействе в матче Лиги наций с Турцией (1:0). Шведы победили благодаря голу с пенальти.

«Для меня очевидно, что в первом тайме был фол. Был небольшой контакт, но соперник споткнулся и зацепил меня. Как по мне – это чистый пенальти, у меня был бы хороший момент. Видимо, судья посчитал, что я зацепил защитника.

В перерыве я с ним поговорил, и он сказал: «Если фол был, то во втором тайме дам вам два пенальти». Один он поставил. В любом случае, это хорошо. Не знаю, помогла ли наша беседа с судьей. Другой пенальти тоже был чистым. Мы заработали один из двух, хотя могли пробить и два», – сказал Берг.

На матче Турция – Швеция работала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Пенальти, назначенный на 71-й минуте за нарушение правил на Берге, реализовал капитан шведской команды Андреас Гранквист. Победа сохранила для шведов шансы на выход из группы Лиги наций.

Фото: Global Look Press

Источник: Aftonbladet

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»