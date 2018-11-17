Йоахим Лев: «Сборной Германии придется смириться с последним местом»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал вылет команды из дивизиона А в Лиге наций УЕФА. Это произошло после того, как сборная Нидерландов добилась победы в гостевом матче 5-го тура группового этапа с Францией (2:0).

«Нидерланды обыграли чемпиона мира, и, конечно, для нас этот результат является горьким, так как мы лишились шанса закрепиться в лиге А. Нам придется с этим смириться.

Нашим ориентиром по-прежнему остается Евро-2020, куда мы будем квалифицироваться. Хотим отправить сильную команду на этот турнир. Мы продолжим работать с молодыми игроками и постепенно интегрировать их в команду.

В последнем матче этого года, который разочаровал нас всех, мы хотим попрощаться с болельщиками национальной команды, продемонстрировав хорошую игру», – сказал Лев.

Матч Германия — Нидерланды пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» 19 ноября.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Немецкий футбольный союз

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»