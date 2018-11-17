Константин Рауш пропустил тренировку сборной России

Защитник «Динамо» Константин Рауш пропустил субботнюю тренировку сборной России. Он может не сыграть со Швецией.

Команда Станислава Черчесова в немецком Лейпциге продолжает подготовку к матчу Лиги наций со сборной Швеции.

Вся команда провела очередную тренировку, за исключением Рауша. Он остался в отеле и тренируется по индивидуальной программе.

Сообщалось, что у 28-летнего защитника миофасциальный синдром мышц спины.

Сборная России в рамках Лиги наций на выезде сыграет с командой Швеции 20 ноября.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»