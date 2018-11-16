На реабилитацию фаната «Ливерпуля» «Рома» выделит 150 000 евро

Итальянская «Рома» сделала щедрое пожертвование в 150 тысяч евро на реабилитацию болельщика «Ливерпуля» Шона Кокса. Он пострадал в апрельских столкновениях фанатов римлян и мерсисайдцев.

Напомним, в результате столкновений фанатов близ «Энфилда» перед матчем Лиги Чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» в апреле Кокс, отец трех детей, получил тяжелейшие травмы и до сих находится в госпитале.

Впереди у Шона долгая и дорогостоящая реабилитация, поэтому в прошлом месяце поклонники мерсисайдского клуба запустили сбор средств в помощь пострадавшему товарищу. В этой акции приняли участие главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и защитник «Эвертона» Шеймус Коулмэн, пожертвовав по 5 тыс. евро.

А сегодня свой взнос сделала «Рома» и ее президент Джеймс Паллотта, одновременно призвав своих болельщиков тоже в этом поучаствовать. К настоящему моменту собрано уже почти 400 тыс. евро, которые помогут Коксу восстановить свое здоровье.

«Случившееся с Шоном Коксом никогда не должно происходить с теми, кто идет смотреть футбольный матч. С самого первого дня наши мысли с Шоном, его женой и их семьей. Мы надеемся, что Шон полностью восстановится и сделает это как можно скорее», — сообщил Паллотта.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ромы»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»