Адвокат Павла Мамаева обжаловал отказ суда рассмотреть освобождение под залог

Игорь Бушманов — адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Юрист сообщил, что защита футболиста обжаловала решение Тверского суда Москвы, отказавшегося принять ходатайство об освобождении под залог.

«Решение судьи является незаконным, нарушающим права на защиту, состязательность и доступ к правосудию, несмотря на то, что вопреки требованиям статей 7, 122 УПК РФ обжалуемое решение не было облечено в форму судебного акта, оно по сути таковым является», – сказал Бушманов.

Адвокат просит Мосгорсуд отменить это решение, а также отправить на новое рассмотрение ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному.

Напомним, Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве в связи с участием в драках в центре Москвы.

Вся информация о деле Кокорина и Мамаева:

9 ноября, пятница

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов: «Что касается возможного продления ареста на два месяца, то будем предпринимать шаги»

Павел Мамаев: «С Сашей Кокориным не удается общаться»

8 ноября, четверг

Федор Смолов: «Мамаеву писем не пишу»

Следствие по Кокорину и Мамаеву продлено до 8 февраля

Сергей Овчинников о Кокорине и Мамаеве: «Наказать надо строго, но не сажать»

Александр Самедов: «Для меня Кокорин остается очень порядочным, хорошим парнем»

7 ноября, среда

Жена Павла Мамаева: «Мой муж не придурок, который бросается на людей»

2 ноября, пятница

Александр Кокорин соскучился по видеоиграм

Михаил Татаринов: «Кокорин и Мамаев боятся отвечать за свои поступки»

1 ноября, четверг

Павлу Мамаеву разрешили каждый день посещать спортзал в «Бутырке»

Адвокат Кокорина: «Окончание уголовного дела может быть очень неожиданным для всех»

Экс-президент «Локомотива»: «Кокорин и Мамаев привыкли к безнаказанности»

31 октября, среда

Николай Наумов: «Меня всегда возмущало у Кокорина отсутствие благодарности родному клубу»

30 октября, вторник

Адвокат Кокорина: «Мне непонятно, чем могут заниматься 18 следователей по этому делу»

Кокорин и Мамаев могут принять участие в футбольном турнире для заключенных

29 октября, понедельник

Павел Мамаев намерен обратиться в прокуратуру из-за опубликованных интимных снимков

28 октября, воскресенье

Интимные фотографии и видео Павла Мамаева с женой выложили в интернет

«Ахмат» готов перевоспитать Кокорина и Мамаева

Властимил Петржела: «Почему бы не дать Кокорину второй шанс?»

26 октября, пятница

Мамаев и Кокорин тренируются в «Бутырке»

25 октября, четверг

Брат Александра Кокорина: «Нас оскорбили! Водитель сказал: «Петух!»

Александр Кокорин и Павел Мамаев вступили в ЛДПР

Кокорин сидит в камере со злостным алиментщиком, который болеет за «Спартак»

24 октября, среда

Адвокат рассказал, как Павел Мамаев и Александр Кокорин стали относиться друг к другу

23 октября, вторник

Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО и будут посещать спортзал не чаще двух раз в неделю

22 октября, понедельник

Александр Кокорин и Павел Мамаев моют туалеты по очереди

Легенды завтрашнего дня. Андрей Вдовин – о Кокорине и Мамаеве

21 октября, воскресенье

Художница грудью из Петербурга сделала для Кокорина и Мамаева ватник и валенки

Сергей Степашин: «Когда Александр был в «Динамо», то он бы так не поступил»

20 октября, суббота

Секретарь ОНК: «Кокорину и Мамаеву понравилась рисовая каша. Павел понимает, СИЗО – не курорт»

За время отбывания наказания Кокорин и Мамаев заработали около 10,5 млн рублей

Мамаева и Кокорина перевели в двухместные камеры СИЗО

19 октября, пятница

Александр Кокорин ответил на письма болельщиков

Александр Кокорин: «Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь»

Александр Кокорин выразил благодарность семье и «Зениту» за поддержку

Суд отказался переводить Кокорина под домашний арест

Сергей Фурсенко подал ходатайство об освобождении Кокорина из СИЗО

Младший брат Кокорина остается под стражей

Мамаев остается в СИЗО

18 октября, четверг

Адвокат Мамаева: «Павел хулиганских действий не совершал. Он к ним непричастен»

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях

Виктор Березов: «Пока мы не определились с датой рассмотрения дела между Мамаевым и «Краснодаром»

Мамаев и Кокорин примут участие в заседании суда по видеосвязи из «Бутырки»

17 октября, среда

Адвокат Пака Удунян: «Кто такая Наталья Шатихина, делающая заявления как адвокат Пака, мне пока не известно»

Кокорин и Мамаев просят поместить их под домашний арест, а избитый водитель покинул Боткинскую больницу

В деле Мамаева и Кокорина появились новые подробности

16 октября, вторник

Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях

Мамаев и Кокорин попросили о посещении храма при СИЗО

С Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения

Игорь Денисов: «Футболисты – последние, с кого молодежь берет пример»

Кокорин встретится с пострадавшими

Из Кокорина и Мамаева сделали матрешек на продажу

15 октября, понедельник

На наказание Кокорина и Мамаева не повлияет опьянение

Адвокат Мамаева: «Условиях в СИЗО вполне сносные. Неудобств Павел не испытывает»

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14 октября, воскресенье

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Хавбек «Локомотива» полагает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев уже раскаялись

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12 октября, пятница

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11 октября, четверг

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Заседание по Мамаеву задерживается — его адвокат не приехал

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10 октября, среда

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Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист не явился на допрос

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9 октября, вторник

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8 октября, понедельник

Опубликовано видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака

Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева

Пресс-служба «Краснодара» о драке Мамаева: «Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Это личное дело футболиста»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском кафе

Источник: https://www.ftbl.ru/news/449490/#ixzz5X1m0NC7K

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»