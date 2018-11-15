Диего Симеоне может зарабатывать в Атлетико» больше главной звезды

Автор: Владимир Шевелев 0

Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может остаться в клубе. По данным источника, стороны близки к соглашению о продлении контракта.

Утверждается, что Симеоне будет зарабатывать в «Атлетико» больше Антуана Гризманна, который является самым высокооплачиваемым игроком команды.

Сторона аргентинского специалиста настаивает на включении в контракт опции о возможном расторжении, что при необходимости облегчит его уход из «Атлетико».

Сообщалось, что Гризманн по новому контракту с «Атлетико», подписанному минувшим летом, получает 25 миллионов евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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