Диего Симеоне может зарабатывать в Атлетико» больше главной звезды

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может остаться в клубе. По данным источника, стороны близки к соглашению о продлении контракта.
Утверждается, что Симеоне будет зарабатывать в «Атлетико» больше Антуана Гризманна, который является самым высокооплачиваемым игроком команды.
Сторона аргентинского специалиста настаивает на включении в контракт опции о возможном расторжении, что при необходимости облегчит его уход из «Атлетико».
Сообщалось, что Гризманн по новому контракту с «Атлетико», подписанному минувшим летом, получает 25 миллионов евро в год.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca