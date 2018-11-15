Сергей Прядкин: «Сумма нового контракта с «Матч ТВ» выросла почти в четыре раза»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями об условиях контракта с «Матч ТВ». Он был заключен несколько месяцев назад.

«Контракт по сравнению с предыдущим вырос ненамного. Но было бы несправедливо говорить, что цена не менялась. Если сравнивать с первым контрактом, который мы заключали еще с «НТВ-Плюс» в 2007-м, то в рублях сумма выросла почти в четыре раза. Что касается нового соглашения – я уверен, мы не ошиблись. Дмитрий Чернышенко, кстати, тоже сказал мне недавно: выбрали правильную модель.

Вы помните, что у нас была дочерняя структура – «Лига ТВ», занимавшаяся развитием платного телевидения? На пике у нее было около 500 тысяч подписчиков. Мы закрыли «Лигу-ТВ», передали все новому каналу «Матч ТВ» совместно с «НТВ-Плюс». Платная подписка снизилась до 67 тысяч, потому что 5-6 матчей тура транслировали в открытом доступе. Сейчас подписали новый контракт, и за два месяца платные каналы набрали около 400 тысяч подписчиков.

При этом контракт с «Матч ТВ» предусматривает кое-что еще кроме положенных по нему гарантированных выплат. Если доходы, полученные вещателем, превысят заложенную в нем сумму, полученные дополнительные доходы делятся между каналом и лигой в определенной пропорции, которая сильно в пользу лиги», — сказал Прядкин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Коммерсантъ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»