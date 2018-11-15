Лондонский «Челси» главный претендент на приобретение Кристиана Пулишича

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Полузащитник сборной США выступает за немецкий клуб с 2016 года.

В борьбе за 20-летнего игрока сборной США лидирует «Челси».

Ранее Пулишича связывали с возможным переходом в «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Хавбек отказывается продлевать контракт с «Боруссией», который рассчитан до июня 2020 года.

За два года в составе «Боруссии» Пулишич провел 75 игр и забил 10 голов. Вместе с командой из Дортмунда 20-летний полузащитник стал обладателем Кубка Германии в 2017 году.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian