Лондонский «Челси» главный претендент на приобретение Кристиана Пулишича

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Полузащитник сборной США выступает за немецкий клуб с 2016 года.

В борьбе за 20-летнего игрока сборной США лидирует «Челси».

Ранее Пулишича связывали с возможным переходом в «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Хавбек отказывается продлевать контракт с «Боруссией», который рассчитан до июня 2020 года.

За два года в составе «Боруссии» Пулишич провел 75 игр и забил 10 голов. Вместе с командой из Дортмунда 20-летний полузащитник стал обладателем Кубка Германии в 2017 году.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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