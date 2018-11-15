Лондонский «Челси» главный претендент на приобретение Кристиана Пулишича

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Полузащитник сборной США выступает за немецкий клуб с 2016 года.
В борьбе за 20-летнего игрока сборной США лидирует «Челси».
Ранее Пулишича связывали с возможным переходом в «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Хавбек отказывается продлевать контракт с «Боруссией», который рассчитан до июня 2020 года.
За два года в составе «Боруссии» Пулишич провел 75 игр и забил 10 голов. Вместе с командой из Дортмунда 20-летний полузащитник стал обладателем Кубка Германии в 2017 году.
Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian