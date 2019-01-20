Мадридский «Реал» может приобрести игрока «Манчестер Сити»

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов испанского клуба. Футболист привлек внимание мадридского «Реала».

Сообщается, что «сливочные» постараются купить 24-летнего футболиста ближайшим летом.

Стоит отметить, что контракт португальца с «горожанами» действует до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бернарду Силва принял участие в 21 матче чемпионата Англии. Он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

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