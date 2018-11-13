Игорь Черевченко стал новым главным тренером тульского «Арсенала»

Тульский клуб нашел замену Олегу Кононову. Ей стал бывший тренер московского «Локомотива».

Новым главным тренером тульского «Арсенала» назначен Игорь Черевченко, об этом сегодня сообщил официальный сайт клуба.

На этом посту он сменил Олега Кононова, который возглавил московский «Спартак». Помогать Черевченко будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

44-летний Черевченко является уроженцем таджикистанского Душанбе. Большую часть карьеры футболиста провел в московском «Локомотиве», в составе которого четырежды становился обладателем Кубка России. С 2015 по 2016 год являлся главным тренером «железнодорожников» и привел клуб к победе в Кубке России.

После 14 туров «Арсенал», набрав 17 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч при новом главном тренере тульский клуб проведет 25 ноября, на выезде в Краснодар против одноименного клуба.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Оф.сайт ФК «Арсенал» Тула