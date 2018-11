Опубликован топ-15 зарплатных ведомостей по итогам сезона 2017-18. В лидерах – «Барселона»

Швейцарская аналитическая компания Swiss Ramble опубликовала данные о зарплатах в ведущих клубах Европы. По итогам сезона-2017/18 больше всех в мире на зарплаты и бонусы потратила «Барселона» – 487 миллионов евро.

Ведомость каталонцев, по сравнению с сезоном-2016/17, выросла на 147 миллионов евро (43%). Зарплаты в «Барселоне» в сумме выросли на 89 миллионов, а бонусы – на 44 миллиона.

Клуб потратил на зарплаты 70% доходов (годом ранее было 52%). За четыре года зарплатная ведомость в «Барселоне» увеличились более чем в два раза.

Топ-15 клубов самыми высокими зарплатами (за два сезона – 2016/17 и 2017/18):

1. «Барселона» – 487 миллионов евро

2. «Реал» – 395 млн

3. «Манчестер Юнайтед» – 337 млн

4. «Манчестер Сити» – 296 млн

5. «ПСЖ» – 272 млн

6. «Бавария» – 265 млн

7. «Ювентус» – 259 млн

8. «Челси» – 256 млн

9. «Ливерпуль» – 241 млн

10. «Арсенал» – 232 млн

11. «Боруссия» Дортмунд – 187 млн

12. «Атлетико» – 178 млн

13. «Интер» – 156 млн

14. «Тоттенхэм» – 148 млн

15. «Лестер» – 131 млн

Not only is #FCBarcelona ’s €487m wage bill the highest in Spain, but it is also by some distance the highest in Europe. As a comparison, the top English wages are: #MUFC €337m (€150m lower), #MCFC €300m (€187m lower). pic.twitter.com/OVUFc9cRQa

— Swiss Ramble (@SwissRamble) November 13, 2018