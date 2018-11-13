УЕФА проведет тестирование VAR в матче Италия — США

УЕФА проведет тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в ходе товарищеского матча между сборными Италии и США. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Руководство УЕФА позитивно оценило работу технологии на чемпионате мира-2018.

В сентябре Исполнительный комитет организации принял решение об использовании системы в Лиге чемпионов со следующего сезона, затем и на Евро-2020, в Лиге Европы-2020/21 и в финальной стадии Лиги наций-2021.

До введения в эксплуатацию планируется провести тестирование системы в нескольких заранее выбранных матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА