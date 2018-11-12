Олег Кононов: «Буду ставить «Спартаку» атакующий футбол»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал первое интервью в новой должности. Специалист рассказал о своих взглядах на футбол.

«Из современных тренеров считаю Гвардиолу номером один. Я с ним встречался, беседовал. Еще Клопп и Анчелотти.

Считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака – это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков. Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут.

Развитие футбола состоит в атаке, а оборона должна этот атакующий футбол защищать. То есть тренировать нужно именно это – как защитить свою атаку, чтобы не пропустить гол.

В моем понимании при оборонительном подходе теряется самое главное, что есть в футболе, – зрелищность. А именно ее зрители хотят, от нее они получают удовольствие. Подход, о котором вы говорите, убивает зрелищность. Я же буду ставить тот футбол, который развивает игру и футболистов, их интеллект и мастерство. Он точно будет приносить удовлетворение зрителям!», — сказал Кононов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»