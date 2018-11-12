В сборную России вызван третий бразилец

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

Нападающий «Краснодара» Ари может сыграть за сборную России. Бразилец получил вызов в национальную команду из-за травмы форварда Артема Дзюбы.

Это первый вызов Ари в сборную. Он стал третьим бразильцем после Гильерме и Марио Фернандеса, который сыграет за сборную России.

Ари выступает в России с 2010 года. Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». 32-летний футболист получил российское гражданство в этом году.

В текущем сезоне Ари принял участие в 11 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Твиттер сборной России

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Нету

Луиш Нету: «Не сбрасываю со счетов «Спартак» и «Локомотив»

РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 7 октября 2018 г.

ЦСКА проиграл в дерби «Локомотиву», победы «Зенита» и «Спартака», антирекорд «Реала». Главные новости дня

«Барса» громит «Реал», ЦСКА уступил «Краснодару», «Спартак» проведет переговоры с Карпиным, в сеть слили интимные видео Мамаева с супругой. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 