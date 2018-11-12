В сборную России вызван третий бразилец

Нападающий «Краснодара» Ари может сыграть за сборную России. Бразилец получил вызов в национальную команду из-за травмы форварда Артема Дзюбы.
Это первый вызов Ари в сборную. Он стал третьим бразильцем после Гильерме и Марио Фернандеса, который сыграет за сборную России.
Нападающий "Краснодара" Ари вызван в сборную России! Игрок уже прибыл в расположение команды. pic.twitter.com/ZGfRgg1Xui
— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2018
Ари выступает в России с 2010 года. Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». 32-летний футболист получил российское гражданство в этом году.
В текущем сезоне Ари принял участие в 11 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Твиттер сборной России