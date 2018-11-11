Премьер-лига. 14-й тур. ЦСКА победил «Зенит»

Автор: Владимир Шевелев 0

цска зенит

ЦСКА принимал «Зенит». Армейцы одержали уверенную победу.

Премьер-лига. 14-й тур

ЦСКА — ЗЕНИТ — 2:0 (2:0)
11 ноября. 25396 зрителей.
Москва. Стадион: «Вэб-Арена».
Судья: Владимир Москалев (Воронеж)
«ЦСКА»: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак, Маркизио, Дзюба.

Голы: 1:0 — Чалов (15), 2:0 – Сигурдссон (26).

Предупреждения: Ахметов (21), Нету (37), Бекао (38).

8 (4) удары (в створ) 7 (5)
17 фолы 8
4 угловые 4
1 офсайды 4
45 % владения мячом 55

В центральном матче тура московские армейцы принимали «Зенит». Исход игры был решен двумя быстрыми голами ЦСКА в первом тайме.

Фото: Твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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