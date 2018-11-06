Пермский «Амкар» признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края во вторник признал «Амкар» банкротом. Орган правосудия ввел процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Процедура банкротства проводится в упрощенном режиме (применяется в случаях, когда должник, в частности, находится в стадии ликвидации), конкурсным управляющим назначен член союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Александр Маслаков. Рассмотрение отчёта конкурсного управляющего назначено на 22 апреля 2019 года.

Президент «Амкара» Геннадий Шилов в сентябре направил в пермский арбитраж заявление о признании клуба банкротом. Кредитором клуба выступает ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». Сумма задолженности составляет более 540 млн рублей.

Ранее власти региона и «Амкар» взаимодействовали на паритетных началах. В 2018 году команде из регионального бюджета выделено 201 млн рублей, из них 161 млн рублей был перечислен клубу еще зимой.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Интерфакс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»