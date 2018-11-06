Вслед за спортивным директором, «Милан» подпишет скаута «Арсенала»

Автор: Владимир Шевелев 0

Арсен Венгер

Жиль Гриманди — бывший игрок «канониров», а ныне глава скаутской службы «Арсенала» во Франции. Разведчик может перейти на работу в «Милан».

47-летний француз может перебраться в Италию вслед за Иваном Газидисом, который с 1 декабря займет пост спортивного директора «Милана».

Жиль Гриманди играл за «Арсенал» с 1997 по 2002 год.

Также ранее сообщалось, что американские владельцы клуба хотят видеть новым главным тренером Арсена Венгера, который проработал в «Арсенале» 22 года.

Фото: Global Look Press

Источник:  Milanlive.it

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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