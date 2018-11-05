Станислав Черчесов: «Лунев остается основным голкипером сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состав команды на ближайшие матчи. Также он прояснил вопрос с основным голкипером сборной.

— Можно ли говорить о Чалове и Ахметове как о футболистах, которые теперь постоянно будут вызываться в национальную сборную.

— Во-первых, молодежная сборная нынешнего созыва прекратила свое существование, Ахметов уже не сможет за нее сыграть. Во-вторых, в ноябре у молодежки нет матчей, с этим во многом связано появление Чалова, который до этого был нужнее команде Бушманова. Однако Федор вызван не только поэтому, он проявляет себя в чемпионате и Лиге чемпионов. Дверь в нашу команду всегда открыта. Вполне возможно, что на следующий сбор могут быть приглашены другие молодые футболисты.

— Перед прошлыми матчами вы говорили, что Лунев — основной голкипер сборной. Две предыдущих встречи на ноль отыграл Гилерме, остается ли Лунев основным голкипером команды?

— Лунев остается основным, но мы следим за ситуацией. И «Локомотив», и «Зенит» проведут еще по две игры до сбора, будем смотреть. Что касается вратарской позиции, мы никогда не «шарахались». Сейчас довольны тем, как все три голкипера провели месяц, прошедший с предыдущих сборов.

— Шунин отыграл три последних матча на ноль. Сможем ли мы увидеть его на поле хотя бы в одном из таймов ближайших встреч.

— Нас ждут два важнейших матча, заключительных в этом году. Есть и турнирная ситуация, и имиджевая, мы всем доверяем, ситуация подскажет, как поступить. На сегодня четкой идеи выпускать Шунина у меня нет. Считаю, что нужно продолжать доверять тем вратарям, которым начал, но опять же будем исходить из конкретной ситуации.

— Черышев из-за травмы пропустил четыре матча. В каком он состоянии?

— Еще раз переговорили с ним полчаса назад. У Дениса еще есть определенный дискомфорт, сегодня он проведет дополнительное обследование. В этот раз мы вызвали не 22 полевых футболиста, а 23. Будем следить за его состоянием, через несколько дней свяжемся с ним и примем решение. Вы знаете, что мы никогда никем не рискуем, – сказал тренер.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»