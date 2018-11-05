«Реал» подпишет рекордное соглашение с техническим спонсором

«Реал» в ближайшее время продлит сотрудничество с adidas. Обновленное соглашение принесет мадридцам огромную прибыль.

Новый контракт с немецкой компанией будет заключен на 10 лет и принесет клубу 1,1 миллиарда евро, по 110 миллионов в год. Сделка станет рекордной в истории европейского спорта. Сейчас «Реал» получает от adidas 52 миллиона евро в год

Благодаря мерчандайзингу по новому соглашению «Реал» в общей сложности сможет зарабатывать до 152 миллионов в год.

«Реал» выступал в форме adidas еще в 1980-х, но непрерывное сотрудничество клуба и концерна началось в 1998 году. Компании Nike и Under Armour пытались договориться о контракте с мадридцами, но клуб снова сделал выбор в пользу adidas.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»