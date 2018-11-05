Маркиньос: «ПСЖ» нужно провести идеальный матч в Неаполе»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Встреча состоится 6 ноября в Италии.

«Мы прекрасно понимаем важность этого матча, достаточно подсчитать очки. Мы должны побеждать. Это будет нелегко, нам нужно провести идеальный матч. «Наполи» не удивил меня в первой игре, мы хорошо знали о качествах и силе команды. Игроки прекрасно знают друг друга, а теперь у них есть опыт Карло Анчелотти, который хорошо знает «ПСЖ». Мы стараемся сосредоточиться на поле, чтобы получить важный результат», — сказал 24-летний бразилец.

«Ливерпуль» с 6 очками в активе возглавляет турнирную таблицу группы С, «Наполи» — на втором месте, «ПСЖ» располагается на третьей строчке, а «Црвена Звезда» занимает последнее место.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport