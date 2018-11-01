Николай Наумов: «Противно, что Кокорин ни разу не вспомнил «Локомотив»

Автор: Владимир Шевелев 0

Кокорин

Николай Наумов – бывший президент «Локомотива». Функционер рассказал, как покидал клуб Александр Кокорин.

«Уход Александра воспринял с обидой. Но потом обида ушла, и я стал относиться по-другому. Не только применительно к Кокорину, это касалось всех воспитанников «Локомотива», которые согласились на более выгодные предложения другого клуба. Я стал оценивать эти ситуации только со временем. Решил так: пусть всех рассудит футбол.

Если наш воспитанник в другом месте заиграл и карьера у него складывается хорошо, значит, он все сделал правильно. Если же заиграть нигде не удается, значит, допустил ошибку. Потому я Кокорина никогда не критиковал за переход в «Динамо» — у него там карьера шла по восходящей.

Меня в его поведении возмущало другое  — отсутствие благодарности родному клубу. Сашу в «Локомотиве» не только же в футбол учили играть. На всякий случай: он 7 лет жил в клубном интернате на полном обеспечении. И хоть бы раз в интервью высказал благодарность «Локомотиву»! Но ни разу о нем не вспомнил. Вот это было противно»

Николай Наумов: «Меня всегда возмущало у Кокорина отсутствие благодарности родному клубу»

Фото: Global Look Press
Источник:  Еженедельник «Футбол»

 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Экс-президент «Локомотива»: «Кокорин и Мамаев привыкли к безнаказанности»

«Барса» громит «Реал», ЦСКА уступил «Краснодару», «Спартак» проведет переговоры с Карпиным, в сеть слили интимные видео Мамаева с супругой. Главные новости дня

Юрий Семин

Юрий Семин: «Кокорин и Мамаев предали свою профессию»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 