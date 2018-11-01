Экс-президент «Локомотива»: «Кокорин и Мамаев привыкли к безнаказанности»

Николай Наумов – бывший президент «Локомотива». При нем клуб покинул Александр Кокорин, один из самых талантливых воспитанников «железнодорожников».

«Я не удивился истории с Кокориным и Мамаевым. К сожалению, к чему-то подобному все шло давно. Когда эти же двое угодили в скандал из-за шампанского в Монте-Карло, мне тоже звонили журналисты, и я им сказал: «Это еще цветочки». Ребята привыкли к безнаказанности.

Вспомните, как вел себя Кокорин после той истории. Его сначала в наказание отправили в «Зенит-2», а потом обязали публично извиниться. Так он извинялся-то смеясь! Мол, раз уж надо, я это сделаю, но знаю, что никаких последствий не будет. Стержня, ограждающего его от дурного влияния, у Саши не замечалось. А это влияние началось сказываться еще в то время, когда он от нас в «Динамо» уходил.

Когда мы с его отчимом, который уже тогда был агентом Кокорина, обсуждали контракт, Кирилл Логинов в ответ на предложение «Локомотива» фыркнул: «Что вы мне предлагаете, мы в «Динамо» во много раз больше получим». Такие у них, видимо, были ценности. Молодой игрок еще ни дня в большом футболе не провел, а вопрос денег уже ставится на первый план».

Николай Наумов: «Меня всегда возмущало у Кокорина отсутствие благодарности родному клубу»

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»