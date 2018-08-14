Себастьян Дриусси попросил руководство «Зенита» о переходе в другой клуб

Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриуси хочет покинуть клуб. Игрок может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

22-летний аргентинец уже направил руководству сине-бело-голубых трансферный запрос. Главным претендентом на Дриусси является «Сампдория», которая в настоящее время ведет переговоры с представителями «Зенита».

Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейт» летом 2017 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне 22-летний нападающий принял участие в 27 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отличился 5 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Клуб из Санкт-Петербурга по итогам кампании заняли пятое место в турнирной таблице, тем самым получив право сыграть в квалификации Лиги Европы.

В текущем сезоне Себастьян Дриусси принял участие в трех играх, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb